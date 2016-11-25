Эксперт: зачем Эрдоган сближается с Путиным

Юрий Романенко, основатель «Украинского института для будущего», на своей странице в Фейсбуке написал о том, по какой причине Реджеп Эрдоган начал сближаться с Путиным, передает replyua.net.
По словам Романенко, когда военные сбили самолет РФ, Эрдоган сразу поинтересовался у НАТО, что там с 5 статьей, и ему объяснили, что это не тот случай. «Президент Турции сделал вывод, поскольку ему посоветовали «разбираться самому», и снова начал сближаться с Россией. И если вдруг Путин ударит по Прибалтике, ссылаясь на все ту же пятую статью, можно прогнозировать блеяние Европы в стиле 1939 года. Что касается Трампа, то ему придется выбрать один из вариантов «оптимизации», отмечает эксперт.
По мнению Романенко, Путин окажется в выгодной ситуации, и развал НАТО сделает Европу очень сговорчивой и вернет ее в далекий период, который был еще до Второй мировой войны. «Если Трамп зациклится на изоляционизме, Штаты Европу потеряют, поэтому новому президенту США придется поднапрячься. Но это только один из сценариев, и пока хватит страшилок», считает Романенко.
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