Профессор: Путин послал Трампу четкий сигнал по Украине

Российский президент посылает Дональду Трампу сигналы – Украина не должна быть приоритетом США во внешней политике, а Россия и США могут договориться по другим, более важным вопросам. Как сообщает replyua.net, об этом на Новом времени пишет Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии.
По его словам, Кремль пытается вывести вопрос Крыма за скобки отношений между Соединенными Штатами и Россией. «США разделились на два лагеря. Обама всеми силами пытается закрепить то, что было им построено за восемь лет президентства, поэтому сейчас ездит по Европе и договаривается с европейскими лидерами. Он добивается сохранения санкций. Трамп пока не определил для себя внешнеполитический курс, но очевидно, что Обама чувствует перемены. Сложилась неопределенная международная ситуация, каждая сторона тестирует другую сторону», считается профессор.
По мнению Гараня, Путин сейчас шлет сигнал о том, что Украина абсолютно не важна, и есть другие приоритеты, - к примеру, совместная борьба с ИГИЛ, а Обама демонстрирует, что американская внешняя политика будет показывать преемственность по многим вопросам, в том числе и по Украине.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter