Трамп сделал заявление о Польше

Сегодня состоялся телефонный разговор между Анджеем Дудой, президентом Польши, и Дональдом Трампом, будущим президентом США, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Польши.
Во время разговора будущий американский президент отметил, что Польша может полностью рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов во всех аспектах сотрудничества. Также миллиардер рассказал Дуде, что знает о большой польской общине в США, а также о весомом вкладе общины в развитие экономики Соединенных Штатов и в развитие американского общества. Республиканец подчеркнул значение Польши, как одного из союзников Соединенных Штатов, а также заверил в том, что при новой Администрации США польские власти могут рассчитывать на всестороннюю поддержку по всем направлениям.
Президент Польши и будущий президент США также обменялись приглашениями на посещение двух государств в ближайшее время. Напомним, что ранее Дональд Трамп также провел телефонные разговоры с российским и украинским президентами. После инаугурации первым делом Дональд Трамп планирует встретиться с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии.
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