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В Гааге назвали аннексию Крыма равнозначной военному конфликту

В Гааге назвали аннексию Крыма равнозначной военному конфликту
Эксперты Международного уголовного суда в Гааге заявили, что действия российских властей в период незаконной оккупации Крыма приравниваются к военному конфликту по отношению к Украине. Как сообщает replyua.net, об этом идет речь в составляемом каждый год отчете предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда. К тому же, в документе подчеркивается, что этот международный конфликт подлежит расследованию согласно нормам Римского статута.

«Исходя из имеющейся у нас информации, ситуацию на территории Крыма и Севастополя можно сравнить с вооруженным конфликтом между Украиной и Российской Федерацией. Началом данного конфликта стоит считать дату не позднее 26 февраля, когда Кремль задействовал личный состав своих вооруженных сил с целью установления контроля над частями украинской территории, не получив на это согласия официального Киева», - идет речь в отчете.

Более того, в Гааге считают, что право международных вооруженных конфликтов следует применять к данной ситуации и после 18 марта 2014 г. в той мере, в которой обстановка на территории Крыма и Севастополя будет аналогично непрекращающемуся состоянию оккупации.

В канцелярии прокурора Гаагского трибунала также есть информация о притеснении крымских татар на полуострове, перемещении насильственными методами 179 лиц, взятых под арест, на российскую территорию, а также принудительной мобилизации на военную службу крымчан.
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