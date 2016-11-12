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Олланд провел телефонный разговор с Трампом

Олланд провел телефонный разговор с Трампом
Дональд Трамп, будущий президент Соединенных Штатов, провел телефонный разговор с Франсуа Олландом, президентом Франции, передает replyua.net со ссылкой на Reuters.

Как стало известно, разговор двух политиков продолжался около восьми минут, и за это время Олланд и Трамп успели обсудить множество вопросов. В частности, речь шла о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что ранее французский президент неодобрительно высказывался в адрес кандидата от Республиканской партии, источник отметил, что переговоры прошли в «нормальной обстановке». Источник отмечает, что американский и французский политики договорились о том, что Соединенные Штаты и Франция будут осуществлять совместную работу по целому ряду важных вопросов, касающихся борьбы с международным терроризмом, войны в Сирии, ситуации в Украине.

Кроме того, во время разговора Трамп и Олланд затронули вопросы по Парижскому климатическому соглашению и по ядерной сделке с Ираном. Напомним, что ранее Трамп заявил о том, что после вступления в должность президента США первым делом он планирует посетить Россию.
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