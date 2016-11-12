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Могерини сделала заявление о Трампе

Могерини сделала заявление о Трампе
По словам представителя Евросоюза по внешней политике, с приходом Дональда Трампа на пост президента США, приоритеты нового руководства Штатов во внешней политике могут измениться, однако Евросоюз свою внешнюю политику менять не собирается. Как передает replyua.net, об этом Федерика Могерини заявила в интервью DW.

По ее словам, новая администрация Соединенных Штатов может увести США от традиционных европейских принципов, однако политика Евросоюза в отношении Украины никогда не изменится, и эту политику определять в Вашингтоне не будут. Кроме того, политика Евросоюза не изменится по отношению к аннексированному Россией Крыму. «Несмотря на оккупацию РФ Крыма, Евросоюз продолжает сотрудничество с Россией по многим вопросам. Без участия РФ невозможно было бы решить ситуацию с Ираном, а также некоторые вопросы, связанные с сирийским конфликтом», отметила Могерини.

По словам представителя ЕС, в Евросоюзе опасаются, что политика новой администрации США уведет эту страну от европейских принципов, однако она надеется, что Трамп разделит европейские ценности, и Евросоюз их четко обозначил.
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