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Пятигорец: в Кремле слишком рано аплодировали!

Пятигорец: в Кремле слишком рано аплодировали!
На своей странице в Фейсбуке Денис Пятигорец сообщает о том, что риторика Трампа будет меняться, и сегодня появились доказательства этому факту, передает replyua.net.

По словам Пятигорца, ранее в одном из интервью Дональд Трамп заявил о том, что США не нужна агрессивная внешняя политика, которая обходится бюджету в миллиарды долларов, и эти деньги идут на содержание американских войск за границей. «Когда это услышали в России, то аплодировали стоя. И в одном из интервью республиканец даже заявлял, что выведет из Южной Кореи 28 тысяч американских солдат. Однако сегодня риторика Трампа изменилась», пишет эксперт. Пятигорец отмечает, что сегодня в разговоре с главой Южной Кореи будущий президент заявил, что не только не выведет войска из этой страны, но и станет их всячески поддерживать.

«Судя по всему, в Кремле очень рано стали хлопать, ну очень рано… и продолжение следует», пишет Пятигорец. Напомним, что уже многие эксперты выразили мнение, что после вступления в должность президента риторика и действия Дональда Трампа резко изменятся.
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