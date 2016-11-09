Сергей Фурса: Почему победа Трампа выгодна для Украины

Эксперт Сергей Фурса на своем блоге для Обозревателя назвал положительные моменты в победе Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает replyua.net.
Прежде всего, нужно различать Трампа президента и Трампа соискателя. Американские институты достигли такого высокого уровня развития, что президенту придется работать с оглядкой на красные флажки, и к большим глупостям дело, очевидно, не дойдет. Наиболее положительный момент заключается в том, что расставлять эти флажки будут представители Республиканской партии. Еще один важный момент: республиканцы владеют большинством голосов Конгрессе и Сенате, а также в Палате Представителей. И их отношение к президенту России Владимиру Путину достаточно негативное.
Не может не радовать и то, что своим приоритетом Трамп обозначил внутреннюю политику, продолжил Сергей Фурса. От геополитических вопросов он очень далек, да и не интересно ему это. Поэтому, при договоренностях с представителями поддержавшей Трампа Республиканской партии, новому президенту США придется учитывать все их пожелания и замечания в вопросах внешнеполитического характера. Таким образом, значительно больше шансов на то, что Дональд Трамп не только не сдаст Украину, но и будет оказывать большую поддержку. Но это при условии, что информация о том, что глава Кремля имеет компромат на Трампа не подтвердится.
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