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Боровой: «феномен Жирика» в Соединенных Штатах

Боровой: «феномен Жирика» в Соединенных Штатах
Мало кто помнит, что в далеком 1993 году Жириновский на выборах набрал 25 процентов, и это стало абсолютной неожиданностью, а все потому, что до выборов избиратели очень стеснялись говорить о том, что являются сторонниками Жириновского, и теперь то же самое происходит в США – «феномен Жирика» добрался до этой страны.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Константин Боровой. По словам российского политика, он восхищается прогнозами многих экспертов, которые уверяли, что победит Трамп. «Нужно смотреть на долгосрочную перспективу – при Трампе экономическая ситуация улучшится, и изоляционная политика республиканца заставит европейцев и весь остальной мир подумать о том, что пора заняться самостоятельной политикой и перестать быть зависимыми от США", уверен Боровой.

По его мнению, Европе пора взрослеть, а мудрый Дядя Сэм теперь займется своими делами. «Халявщики уже в трауре. На нефть цены рухнут. Режим Кремля не укрепится после встречи Путина и Трампа. И нам нужно надеяться только на себя. Американцы голосовали за перемены, а они всегда к лучшему», пишет Боровой.
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