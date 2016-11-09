В России уже заявили о «перезагрузке»

Практически не осталось сомнений в том, что следующим президентом США станет Дональд Трамп, а в России уже начали говорить о «перезагрузке» отношений между РФ и США, которую в свое время так и не смогла реализовать Хиллари Клинтон.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, о «перезагрузке» сегодня рассказал Вадим Тюльпанов, глава Комитета Совфеда по регламенту. По словам Тюльпанова, если на президентских выборах победу одержит республиканец, можно будет смело говорить о том, что США и Россия выйдут на новый этап продуктивного сотрудничества, а в отношениях двух стран произойдет перезагрузка.
«Возможная победа Трампа и его очень высокие результаты на выборах, которые уже подтверждены в большинстве штатов, означают, что американцы не хотят больше политику Обамы и Клинтон, и им нужна совершенно другая политика от своих властей. Причем речь идет не только о внутренней, но и о внешней политике», отмечает Тюльпанов. Также, по его мнению, граждане США «понимают необходимость борьбы с главным злом всего мира – с международным терроризмом».
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