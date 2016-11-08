Дипломат: цель Путина – развал Евросоюза

Цели российского президента не ограничиваются только Украиной, и Путин пойдет намного дальше. Как передает replyua.net, об этом в интервью RFI заявил Джон Хербст, бывший посол Соединенных Штатов в Украине.
По его словам, Путин хочет ослабить НАТО и развалить Евросоюз, и он будет делать это с помощью агрессии, и такую «политику» главы РФ все наблюдали сначала в Грузии, а потом в Украине. «Для США НАТО представляет огромный интерес, и Соединенные Штаты должны сопротивляться российской агрессии в прибалтийских государствах, в Украине и на Кавказе. Если на выборах победит Клинтон, ее политика в отношении России будет намного жестче, чем при Бараке Обаме», считает дипломат.
По его словам, если одна ядерная держава оккупирует территорию другой страны, это называется глобальным, а не европейским кризисом, и, если речь идет о глобальном кризисе, что США должны сыграть главную роль в ликвидации этого кризиса. «При действующем президенте Обаме мы не увидели никаких попыток предотвратить кризис, однако при Клинтон ситуация резко изменится», заявил бывший посол.
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