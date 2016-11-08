валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Дипломат: цель Путина – развал Евросоюза

Дипломат: цель Путина – развал Евросоюза
Цели российского президента не ограничиваются только Украиной, и Путин пойдет намного дальше. Как передает replyua.net, об этом в интервью RFI заявил Джон Хербст, бывший посол Соединенных Штатов в Украине.

По его словам, Путин хочет ослабить НАТО и развалить Евросоюз, и он будет делать это с помощью агрессии, и такую «политику» главы РФ все наблюдали сначала в Грузии, а потом в Украине. «Для США НАТО представляет огромный интерес, и Соединенные Штаты должны сопротивляться российской агрессии в прибалтийских государствах, в Украине и на Кавказе. Если на выборах победит Клинтон, ее политика в отношении России будет намного жестче, чем при Бараке Обаме», считает дипломат.

По его словам, если одна ядерная держава оккупирует территорию другой страны, это называется глобальным, а не европейским кризисом, и, если речь идет о глобальном кризисе, что США должны сыграть главную роль в ликвидации этого кризиса. «При действующем президенте Обаме мы не увидели никаких попыток предотвратить кризис, однако при Клинтон ситуация резко изменится», заявил бывший посол.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
9676

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава

07 ноя 2016
6834

Соцсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в


Свежие новости

Польша и страны Балтии – реальные союзники Украины – Кирилл Сазонов

Захарченко замахнулся на «нормандскую четверку»

У Трампа заявили, что он одержал победу в Нью-Гэмпшире

Манн: привлекатель иностранных инвестиций и великий реформатор

Алексей Давиденко: различие работы политиков на камеру и на результат

Орешкин дал свою оценку начавшимся выборам в США

Почему крупный бизнес Донецка против повышения минимальной зарплаты – мнение Кирилла Сазонова

Дипломат: цель Путина – развал Евросоюза

Выборы начались: в двух населенных пунктах проголосовали за Клинтон

Эксперт: после деклараций уровень доверия к власти пробьет дно

В Украине должны появиться нормальные дороги

Грузинский журналист просит Саакашвили уйти из украинской политики

Reuters дает прогноз по результатам выборов

Сотник: развал России уже неминуем

Кто займет место Саакашвили?

Александр Сотник о значении сегодняшних выборов в США

Кравчук: логика дивных россиян зашкаливает

Пономарь: важные новости президентской недели

Портников: пост для тех, кто приезжает и учит нас жизни

В соцсетях обсуждают «путинские шоколадки», - фото

 Новости за день