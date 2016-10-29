РФ повернеться до Ради ООН з прав людини вже у 2017 році - Чуркін

Постійний представник Російської Федерації в ООН Чуркін Віталій переконаний, що Росію приймуть до Ради ООН з прав людини вже у наступному році. Про це він заявив вчора, 28-го жовтня, коментуючи результати голосування в Генеральній асамблеї (РФ так і не отримала необхідної кількості голосів, «програвши» Угорщині та Хорватії). Про це розповідає видання «Радіо Свобода», передає replyua.net.
«Російська Федерація в Раді ООН займала свою позицію на протязі кількох років. Я переконаний, що наступного року ми туди повернемось. А те, що сталося зараз, дасть Росії необхідний час для перерви», - заявив Чуркін. Варто зауважити, що більш ніж 80 груп правозахисників висловили своє задоволення з приводу рішення Ради ООН по Росії.
«Країни, які входять до ООН, чітко дали знати Російській Федерації свою позицію щодо підтримки Кремлем режиму Асада, в наслідок якого вже загинуло декілька сотень цивільних в Сирії», - наголосив член організації Human Rights Watch при ООН Луїс Шарбонно. «Те, що сталося з Росією дає чіткий сигнал – світ знає, що потрібно робити з порушниками міжнародного права людини, які не реагують на попередження світової спільноти», - зауважив виконавчий директор UN Watch Гілель Нойер.
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