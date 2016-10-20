Одіозний президент Філіппін вирішив «розлучитись» зі США і подружитись з РФ і Китаєм

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Відомий завдяки своїм гучним висловлюванням президент Філіппін Родріго Дутерте під час свого візиту до Пекіну знову зробив низку скандальних заяв, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації «Радіо Свобода».Так, сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, виступаючи у столиці Китаю у рамках свого офіційного візиту, Дутерте наголосив, що скоро він поїде до Москви і в Кремлі розповість Володимиру Путіну, що «ми тепер втрьох проти всього світу – Китай, Філіппіни і Росія». Очільник Китайської народної республіки Сі Цзіньпін вже назвав приїзд свого філіппінського колеги визначною подією, проте пропозицію «дружити втрьох» поки що ніяк не прокоментував.Дутерте останнім часом зробив низку провокативних заяв. Наприклад, на початку цього місяця політик обіцяв припинити дію угоди зі Сполученими штатами про торгівлю зброєю і стати у цій сфері клієнтом Росії чи Китаю. Тоді ж філіппінський президент послав свого американського колегу Барака Обаму «до біса». До цього він уже називав останнього «сучим сином», але пізніше приніс свої вибачення. Зазначимо, що, незважаючи на гучні заяви президента, Вашингтон наголошує, що офіційних документів від Маніли про припинення співпраці чи зміну її формату не находило.