Эксперт: попытки США и РФ договориться обречены на провал

До ноября этого года попытки договориться через Суркова и Нуланд будут обречены на провал, и у России и США практически не осталось шансов.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Валентин Красноперов, известный политический эксперт. По его словам, Кремль никогда не согласится на перемирие без части украинского суверенитета, а Украина, в свою очередь, на намерена торговаться этим суверенитетом, и, несмотря на экономический кризис, у Киева в запасе остались инструменты и аргументы, с помощью которых можно «торпедировать» Минские соглашения, которые стали для Украины очень невыгодными.
«Украина – это не Молдова, и все пророссийские партии в Украине уже давно сидят на крючке у СБУ. Однако между Западом и РФ конфликт продолжает усугубляться, но для Украины это является очень позитивным знаком, поскольку за счет Киева сильные геополитические субъекты не могут найти между собой языка. Кроме того, такая ситуация усиливает потребность Запада в Украине, и именно она играет ключевую роль в ослаблении России», уверен эксперт.
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