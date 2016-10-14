Столтенберг: отношения РФ и НАТО теперь перейдут в другую форму

Раньше отношения между РФ и НАТО можно было назвать «оборона или диалог», однако теперь они перешли в форму «оборона и диалог», и о партнерском взаимодействии не может быть и речи. По информации replyua.net со ссылкой на La Stampa, сегодня об этом в интервью заявил Йенс Столтенберг.
По словам генсека НАТО, альянс и РФ не находятся в состоянии холодной войны, однако от былого партнерства уже ничего не осталось. «Сейчас между НАТО и Россией беспрецедентный этап, и теперь взаимодействие будет проходить в форме «оборона и диалог», а не как раньше, по принципу «оборона или диалог». Североатлантический альянс должен стать сильнее, но не для того, чтобы спровоцировать военные действия. Мощь нужна для того, чтобы предотвратить войну», подчеркнул генсек.
Также Столтенберг добавил, что сейчас главной задачей НАТО становится не допустить увеличение напряженности, однако альянсу нужно придерживаться четкой и жесткой линии, которая была выбрана ранее, и тогда станет возможным возобновить диалог с Россией. «Россия является нашим главным соседом, ее нельзя изолировать», добавил генсек.
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