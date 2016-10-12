Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

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Королівські військово-повітряні сили отримали дозвіл командування збивати російські літаки у небі над Сирією, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали британського видання The Sunday Times.Так, з огляду на те, що відносини між Заходом та Росією останні кілька місяців неухильно погіршуються, пілоти Королівських ВПС отримали право збивати російські літаки, якщо вони перешкоджають їм у виконанні місій із протидії терористичній організації Ісламська держава у небі над Сирією та Іраком. Загалом, екіпаж повітряних суден проінструктовано, що вони повинні за можливістю уникати контактів із представниками збройних сил Російської Федерації, проте у разі прямої загрози мають право застосовувати засоби захисту. Зокрема, до озброєння літака Tornados буде додано ракети класу «повітря-повітря» AIM-132. Як повідомляється, кожна така ракета вартістю в двісті тисяч фунтів стерлінгів може досягати потрійної швидкості звуку і має максимальний радіус дії, що дозволяє пілотам Королівських ВПС збивати ворожі літаки, не викриваючи себе.Як повідомили журналістам в міністерстві оборони, останні погрози Російської Федерації там не пропустили повз вуха і зреагували відповідним чином, хоча раніше ракети класу «повітря-повітря» до озброєння британських винищувачів не входили. Інший співрозмовник в оборонному відомстві сказав пресі, що Британія розуміє, що робить крок назустріч війні, але звертати з обраного шляху не збирається.