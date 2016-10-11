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Ще один хворий президент Середньоазійської держави

Ще один хворий президент Середньоазійської держави
Як стало відомо сьогодні, одинадцятого жовтня 2016 року, закордонні візити президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва було скасовано із-за хвороби, - про це replyua.net дізналось з матеріалів інтернет-порталу «Радіо свобода».

Так, в адміністрації казахстанського президента повідомили, що у глави держави застуда, і саме тому заплановані на найближчі дні внутрішні (до регіону Мангістау) та зовнішньополітичні (наприклад, до Азербайджану) візити не відбудуться. Інших деталей від чиновників дізнатись не вдалося. Тим не менш, місцеві ЗМІ наголошують, що таке повідомлення є дуже незвичним, адже зазвичай в Казахстані не обговорюється у публічній площині стан здоров’я президента. Тим не менш, сьогодні Назарбаєв встиг обговорити з Шавкатом Марзійоєвим, який виконує обов’язки президента Узбекистану, стан двосторонніх зносин.

У той же час, влада Вірменії розраховує на зустріч з очільником казахстанської держави, яка має відбутись тринадцятого жовтня поточного року. В Єревані в цей час має зібратись на саміт Організація договору про колективну безпеку. Нагадаємо, Нурсултану Назарбаєву, який керує Казахстаном з 1989 року, цьогоріч виповнилося сімдесят шість років.

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