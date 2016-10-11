Журналист назвал Украину «кипящим борщом» для следующего президента США

Следующему президенту США достанется в наследство Украина, которая сейчас похожая на кипящий щедрый борщ из коррупции чиновников, убийств и воровства, и этот борщ может скоро выкипеть.
Как информирует replyua.net, об этом в своей статье для Foreign Police пишет журналист Марк Пфайфле. По его словам, Украина постепенно исчезает из поля зрения США, и на первое место сейчас выходят ИГИЛ, Ливия и Сирия. «Большинство жителей США забыли о том, что в 2014 году РФ вторглась в Крым, и один из кандидатов на должность главы США вообще собирается простить Россию. Однако Крым по-прежнему является оккупированной территорией, также российские войска продолжают контролировать восточные регионы Украины», пишет в своем материале Пфайфле.
Он отметил, что будущему президенту США достанется в наследство очень тяжелая ситуация, и реакция администрации Обамы на агрессию Путина практически никакая. «Обама предпочел осторожные санкции и осторожную поддержку Украины, однако украинский котел закипает, и вскоре может перерасти в худший кризис в отношениях между РФ и Штатами», уверен журналист.
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