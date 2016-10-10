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Таран розповів про правила проведення реформ

Таран розповів про правила проведення реформ
Український політолог Сергій Таран на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук нагадав два світові закони, без дотримання яких неможливе проведення реформ, - про це повідомляє видання replyua.net.

Так, Таран наголошує, що на ці роздуми його наштовхнули чергові парламентські вибори в Грузії, які відбулись наприкінці минулого тижня. За словами експерта, як Грузія, так і решта країн, які наразі відносять до цивілізованих, пройшли однаковий шлях. Так, по-перше, для втілення економічних реформ потрібна консолідація влади. Джерелами такої консолідації можуть стати як внутрішні фактори (так було у Франції з президентом Шарлем де Голлем, так званими азійськими тиграми, в Грузії з Міхеїлом Саакашвілі), так і зовнішні (як приклад можна навести Східну Європу, модернізовану під тиском Європейського Союзу, окупаційну владу для повоєнних Японії та Німеччини тощо). Тим не менш, у короткостроковій перспективі той, хто консолідує владу, завжди отримує зневагу і критику населення, бо люди не люблять мінятися. Але потім, коли деякий час потому стають очевидними результати реформ, ці державні діячі стають національними героями.

Як свідчать вибори в Грузії, Саакашвілі зараз на середині шляху: він консолідував владу, провів блискучі реформи, а потім вимушено залишив країну. Зараз він хоч ще не здобув статус національного героя, але знову став популярним політиком. От лише питання: чи потрібно консолідувати Україну заради реформ, - цікавиться політолог.

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