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Нобелівську премію миру віддали президенту Колумбії

Нобелівську премію миру віддали президенту Колумбії
У п’ятницю, 7-го жовтня, було оголошено ім’я лауреата Нобелівської премії миру. За заслуги перед людством нагороду отримав президент Колумбії Хуан Мануель Сантос. Його роботу охарактеризували як «рішучі наміри та цілеспрямовані зусилля на подолання 50-ти річної громадянської війни в країні». Як повідомляє replyua.net, дане військове протистояння за ввесь період забрало життя близько 215 тисяч осіб, змусило покинути території країни понад 6 мільйонів громадян.

Комітет у Норвегії переконаний, що це нагорода не лише президенту, а й усьому колумбійському народу, який не зважаючи на довготривалу війну продовжує сподіватися на мир у всій державі. Голова країни Сантос організував на провів зустріч між урядом держави та представниками Революційних збройних сил Колумбії, яка закінчилась підписанням мирної домовленості. Пізніше він розумів, що дана мирна угода була досить суперечливою ініціативою, тому він вирішив провести референдум, та запитати думку в колумбійських громадян з цього приводу. Результати показали невирішеність людей. На сьогоднішній день в Колумбії існує серйозна загроза розгортання повномасштабної війни, проте президент Сантос продовжує робити все необхідне для утримання хиткого режиму припинення вогню.

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