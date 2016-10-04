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Канада предъявила ультиматум России

Канада предъявила ультиматум России
Стефан Дион, глава внешнеполитического ведомства Канады, выступил с обращением в адрес России.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, канадский министр иностранных дел заявил, что у России теперь только два варианта – или она помогает международной коалиции во главе с Соединенными Штатами бороться с группировкой «Исламское государство», или же продолжает вести свою собственную политику – то есть, продолжает мешать коалиции действовать в Сирии, а также обстреливает мирные объекты на территории арабской республики. Дион подчеркнул, что, если Кремль посчитает нужным и дальше обстреливать мирные сирийские объекты, то он должен знать о том, что за такие действия обязательно понесет наказание.

«России нужно понять, что у нее пока остается выбор, и она может присоединиться к международной коалиции, чтобы совместными усилиями бороться с ИГИЛ. В другом случае РФ может продолжать свои устрашающие действия, но тогда она будет нести за них ответственность», подчеркнул глава МИД. Также он отметил, что власти Канады будут оценивать Россию только по поступкам, и на сегодняшний день эти поступки ужасают.

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