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ИГИЛ перешло в контрнаступление в Мосуле

ИГИЛ перешло в контрнаступление в Мосуле
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, «Исламское государство» сегодня перешло в контрнаступление против курдских сил на территории Ирака, пытаясь ослабить давление на оборону Мосула.

За прошедшую неделю джихажистам «Исламского государства» удалось вернуть под свой контроль 80 деревень, находящихся на подступах к городу, захваченных курдами в первые дни наступления. Эти победы иракских и курдских сил позволили им вплотную приблизиться к границе города. Ожидается, что операция по освобождению Мосула будет самой длительной и тяжелой за все тринадцать лет войны в Ираке, начавшейся со вторжения американских вооруженных сил в 2003 году.

Сейчас в городе находятся около 1,5 миллиона жителей, и, по прогнозам ООН, им уже не удастся эвакуироваться. До начала штурма из города выехали не более 7400 человек. За прошедшие выходные боевикам «Исламского государства» удалось захватить Киркур, крупнейший нефтяной северный город. Сегодня начались ожесточенные бои в Синджаре, в ходе которых были убиты 15 боевиков, однако силам ИГИЛ все же удалось захватить город. Вчера поступали сообщения о том, что боевики ИГИЛ захватили в плен около 200 семей в одном из сел под Мосулом и намерены использовать этих людей в качестве живого щита.

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