Турецкие спецслужбы установили личность человека, совершившего теракт в Стамбуле

The Guardian пишет, что правительство Турции сегодня заявило, что установило личность человека, убившего из огнестрельного оружия в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь тридцать девять человек и ранившего более шестидесяти, - передает replyua.net.
Министр иностранных дел Турции, Мевлют Чавушоглу, заявил в телевизионном интервью, что им удалось установить личность стрелявшего, однако более не дал никакой уточняющей информации. Имя подозреваемого до сих пор обнародовано не было, хотя полиция распространила его фото, сделанное с помощью камер наблюдения. Также чиновник отметил, что преступнику пришлось убить полицейского и еще одного человека, чтобы войти в ночной клуб с огнестрельным оружием.
В то же время, до сих пор остается неясным, как злоумышленнику удалось сбежать из клуба, прямо напротив которого находится полицейский участок. Полиция полагает, что он бросил свое оружие в клубе и выбежал на улицу, смешавшись с толпой. Как сообщалось ранее, ночной клуб, в котором произошел теракт, являлся очень популярным местом отдыха для иностранцев - треть убитых оказались гражданами других государств.