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Ізраїль наніс удар по військам Асада в Сирії

Ізраїль наніс удар по військам Асада в Сирії
Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції урядових військ Сирії у відповідь на шалені снаряди, які розірвалися раніше на контрольованій Ізраїлем території Голанських висот. Про це повідомила газета Haaretz в суботу, 24 червня, інформує replyua.net. В Ізраїлі назвали інцидент зі снарядами неприйнятним і таким, що порушує суверенітет країни.

«Армія оборони Ізраїлю не дозволить навіть спробувати нашкодити суверенітету Ізраїлю і безпеки його жителів, і покладає відповідальність на Сирію за те, що виявилося на території», - йдеться в заяві ізраїльських військових. У відповідь ВПС Ізраїлю атакували танки сирійських військ і позиції, звідки вівся вогонь. З боку Ізраїлю жертв немає.

Раніше армія Ізраїлю - ЦАХАЛ - зафіксувала близько десяти розірвалися артилерійських снарядів на ізраїльській стороні Голанських висот, всі вони були випущені з сирійської території. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман зазначив з цього приводу: «Ізраїль не буде сидіти склавши руки при порушеннях суверенітету і підриву нашої безпеки, навіть якщо мова йде про випадкових снарядах, що потрапили на ізраїльську територію в ході боїв між армією Асада і повстанцями. З нашої точки зору армія Асада відповідає за все, що відбувається на території Сирії».
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