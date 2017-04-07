Асад ніяк не заспокоїться: місто Хан-Шейхун знову обстріляли

Урядові війська Сирії нещодавно застосували авіацію для чергового удару по місту Хан-Шейхун, яке 4-го квітня опинилося під ударом хімічної зброї. Про це у п’ятницю, 7-го квітня, пише міжнародне видання Reuters, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, нещодавно по місту, яке знаходиться під контролем сирійських повстанців, було випущено декілька десятків ракет. Наразі про наявність на кількість жертв поки що невідомо. Як повідомлялося раніше, 4-го квітня поточного року авіація урядових військ Башара Асада нанесла масований авіаційний удар по позиціях повстанців у місті Хан-Шейхун, використавши при цьому заборонену хімічну зброю масового ураження. В результаті цього загинуло щонайменше 72 людини, серед яких 20 – діти.
Минулої ночі, 7-го квітня, близько 3:40 ранку за сирійським часом два кораблі Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки випустили по одній із авіаційних баз урядових військ Сирії 59 ракет типу «Томагавк» у відповідь на застосування хімічної зброї. Пізніше у командуванні Збройними силами Сирії завили, що в результаті удару США загинуло шестеро військовослужбовців та ще декілька отримали поранення. Також армія Асада прирівняла США до ІДІЛ.