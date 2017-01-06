Туреччина знищила ще декілька позицій ІДІЛ у Сирії

Днем раніше турецька військова авіація нанесла удар по північній частині Сирії, в результаті чого було знищено 21 об’єкт. Про це у п’ятницю, 6-го січня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Туреччини, інформує replyua.net.
У повідомленні зазначається, що під час авіаудару турецьких винищувачів та сил опозиції було знищено 21 об’єкт в районах сирійських міст Бзага та Ель-Баб. В результаті операції було знищено 32 терориста, нанесено значні збитки інфраструктурі ворога та знищено значну кількість транспорту. Дана операція проходила в рамках проекту «Щит Євфрату». Її було почато близько чотирьох місяців тому. Головне завдання проект – не допустити терористів «Ісламської держави» до турецьких кордонів. Крім того Туреччина не хоче допустити на свою територію сили Курдської робочої партії, яку у країні визнали терористичною організацією.
Як повідомлялося раніше, на початку поточного року терористичне угрупування ІДІЛ провело два теракти на території Туреччини. Напередодні, 5-го січня, у місті Ізмір біля будівлі суду прогримів дуже потужний вибух. Наразі жодна терористична органі не взяла на себе відповідальність за даний теракт. Однак влада країни підозрює, що це могли вчинити представники Курдської трудової партії.