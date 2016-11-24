Башар Асад пригласил сирийских повстанцев поиграть в футбол

Информационное агентство ВВС сообщает, что 23 ноября правительство Сирии сбросило с самолета на Восточное Алеппо тысячи листовок. В каждой из них указывалось, что Асад приглашает сирийских повстанцев на «дружеский футбольный матч», в качестве жеста доброй воли, - передает replyua.net.
Кроме листовок эта информация была широко распространена в социальных сетях – в сообщениях на Facebook и Twitter указывается, что «Асад приглашает всех врагов своего правительства принять участие в футбольном матче, который будет проходить на стадионе «Hamdania». Президент Сирии заявил, что всем повстанцам, находящимся в Восточном Алеппо, будет предоставлена возможность безопасно покинуть эту территорию.
Как сообщалось ранее, правительственные силы совместно с российскими войсками проводили бомбардировки Восточного Алеппо в течение нескольких недель. В прошлую субботу мониторинговая миссия по правам человека заявляла, что в Восточном Алеппо в ходе авиаударов были уничтожены все больницы. Повстанцы в данный момент проводят контрнаступление на правительственные войска в западном направлении.
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