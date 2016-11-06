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ВВС РФ сбросили на Алеппо парашютные бомбы

ВВС РФ сбросили на Алеппо парашютные бомбы
Агентство Анадолу сообщает о том, что против сирийской оппозиции ВВС России применили парашютные бомбы, информирует replyua.net. Уже поступает информация о погибших и раненых – в ходе авиаудара погибли минимум одиннадцать человек, около 25 сирийцев получили ранения.

Представители сил гражданской обороны Алеппо также заявили о том, что парашютные бомбы были сброшены на западе от Алеппо. По словам Саид Ахмеда, одного из представителей организации, российские ВВС сбросили бомбы на районы Ибин, Дарет Иззе и Этариб. Также представитель подчеркнул, что речь идет не только о погибших, но и о больших разрушениях в западной части пригорода Алеппо. Около десяти жилых зданий были практически полностью разрушены.

Напомним, что ранее организация Amnesty International сообщила о том, что международная коалиция, возглавляемая США, также наносит авиаудары по Сирии, в результате которых гибнут мирные граждане. В организации отметили, что за два года в результате авиаударов коалиции погибли около трехсот граждан Сирии. В сообщении отмечается, что коалиция не принимала простых мер предосторожности, чтобы свести к минимуму потери среди населения.

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