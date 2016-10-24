Росіяни взялися бомбити Ідліб

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Повітряно-космічні війська Російської Федерації завдали повітряних ударів по провінції Ідліб, яка знаходиться на півночі Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, розміщені порталом «Росбалт».Так, сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, російською авіацією було завдано чергових ударів по контрольованих опозицією районах Хан Шейхун та Кефр Техарим, розташованих на півночі Сирії в провінції Ідліб. Ці бомбардування призвели до смерті восьми осіб, ще вісімдесят отримали поранення різних ступенів тяжкості.Нагадаємо, російські збройні сили було перебазовано до Сирії більше року тому під «прикриттям» боротьби з терористичною організацією Ісламська держава Іраку та Леванту. Тим не менш, фактично російські війська завдають ударів по сирійських повстанцях. Зокрема, за кілька останніх тижнів російська авіація завдала низки повітряних ударів по гуманітарних об’єктах в оточеному сирійськими урядовими військами місті Алеппо, спричинивши масштабні руйнування і вбивши понад півтисячі осіб. За це Кремль критикували політичні лідери переважної більшості цивілізованих держав, називаючи таку діяльність «військовими злочинами».