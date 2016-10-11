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Россия провела мощную бомбардировку Алеппо

Россия провела мощную бомбардировку Алеппо
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Россия возобновила бомбардировку Восточного Алеппо. Мониторинговая миссия заявила, что авиаудары были особенно тяжелыми и последовали за несколькими днями относительного спокойствия.

Основные удары были направлены на Бустан аль-Каср, Халеб и соседние города. Западные СМИ сообщают, что Россия не только возобновила бомбардировки, но и сделала их более мощными. В Бустан аль-Каср были убиты по меньшей мере восемь человек – об этом заявила сирийская мониторинговая группа.

Напоминаем, что в субботу состоялось голосование в Совете Безопасности ООН за резолюцию о прекращении бомбардировок в Сирии, а также создание в ней зон, свободных от полетов. Резолюция набрала необходимое число голосов, однако Россия наложила на нее вето. На прошлой неделе Москва и Дамаск временно прекратили авиаудары в северной части Алеппо, предложив повстанцам сдаться. Условия сделки предусматривали, что повстанцы должны сложить оружие и статься Асаду, в обмен на что им было предложено покинуть город вместе с семьями. Повстанцы отказались от этой сделки, заявив, что они удерживают Восточное Алеппо уже пять лет и сдаваться не намерены.

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