Пентагон: Россия может начать воевать против США на территории Сирии

Как передает replyua.net, американское издание Fox News сегодня сообщает, что Кремль впервые разместил на территории Сирии новейшие зенитно-ракетные комплексы. По словам журналистов, речь идет о С-300ВМ «Антей 2500».
В классификации НАТО эти вооружения имеют название «SA-23 «Гладиатор». Информация о нахождении в Сирии этих ЗРК поступила несколько дней назад от высшего военного руководства США. По славам представителей Пентагона, появление в Сирии С-300ВМ является демонстративным продолжением наращивания интенсивности военных операций Кремля в Сирии, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Путиными и Башаром Асадом. Еще одним существенным обстоятельством является то, что Россия разместила С-300ВМ в Сирии после достижения соглашения с США о прекращении огня в Сирии, а также после «ультиматума», выдвинутого несколько дней назад, еще больше обострившего российско-американские отношения.
Военные эксперты уже заявили, что эти ЗРК были доставлены в Сирию для противодействия американским авиаударам в Сирии с применением крылатых ракет – радиус их действия составляет около двухсот пятидесяти километров. Установлены С-300ВМ в Тартусе – сирийском городе на берегу Средиземного моря. Пентагон заявляет, что размещение ЗРК такого рода за пределами РФ – первое, поскольку до этого С-300ВМ за границу России не вывозились. По словам американских чиновников, вооружения пока еще не развернуты и находятся в ящиках, однако спецслужбы США ведут наблюдения за перемещением и состоянием ЗРК.
Естественно, у многих встает вопрос о том, с какой целью в Сирию было вывезено это вооружения. Отвечая на него, американский чиновник не обошелся без доли сарказма, ответив: «Как известно, ни у одной группировки террористической организации «Исламское государство» нет крылатых ракет или подобных вооружений, как и военной авиации, не так ли?». Таким образом, по мнению Вашингтона, эти ЗРК в Сирии направлены именно для «запугивания» США и его союзников, потому что применяться могут только против его вооружений.
Американские эксперты уточнили, что С-300ВМ предусматривает возможность использования ракет двух типов: первые могут применяться против крылатых ракет и самолетов – эти вооружения называются НАТО «Гладиатором»; вторые, более крупные, могут быть использованы против самолетов, обеспечивающих радиопомехи, а также против баллистических ракет. По словам чиновников США, эти крупные ракеты могут противостоять американским крылатым ракетам «Томагавк», которые США потенциально могло использовать для атак с моря.
Представители Пентагона подчеркнули, что в Сирии уже были до этого размещены серьезные вооружения РФ – речь идет о ЗРК С-400. «Они появились в Сирии после того, как Турция сбила военных самолет РФ, вторгшийся в ее воздушное пространство. После этого мы стали вести себя осторожней, ограничив зоны полетов наших беспилотников, хотя Россия не раз заверяла нас, что будет использовать эти вооружение только против сил ИГИЛ», - объяснили они.
И хотя представители Государственного департамента США констатируют, что российские цели в Сирии были достигнуты – она отстояла режим Асада, говорить о том, чем это обернется для РФ, еще рано. Сегодняшнее контрнаступление повстанцев в Сирии только доказало, что ни о какой скорой победе правительственных войск говорить нельзя. Все происходящие в Сирии говорит не о том, что прогноз Барака Обамы, сделанный в сентябре прошлого года, сбывается – «Россия и Иран погрязнут в сирийской трясине».
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