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ООН завершило расследование о применении химического оружия в Сирии

ООН завершило расследование о применении химического оружия в Сирии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, ООН сегодня заявила о завершении расследования применения химического оружия в ходе боевых действий в Сирии. По мнению организации, бомбы с ядовитым газом были сброшены вертолетами эскадрильи ВВС Сирии, а также двух других подразделений войск Башара Асада.

Идентификация нападавших стала возможной в результате совместного расследования Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия, основанного на данных разведывательных сил западных и ближневосточных стран. Вертолеты, с которых сбросили бомбы, принадлежат к 22-й дивизии, 63-й бригаде и 255 и 253 эскадрону правительства Сирии – об этом сообщил дипломатических представитель одной из стран Запада. Установления личности конкретных сирийских военачальников, отдавших приказ для проведения этой атаки, позволили бы укрепить позицию Совета Безопасности ООН с точки зрения наложения санкций и привлечения их к ответственности.

Получение этих данных возможно в ближайшем времени - Башар Асад категорически отрицает использование газообразного хлора на боле боя, однако заявил, что будет сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в отношении случаев применения химического оружия против мирных сирийских жителей, если таковые были. В то же время, сирийское правительство считает это проблему «полностью оторванной от реальности». «Мы считаем, что Организация Объединенных Наций является инструментом в руках некоторых стран, поддерживающих террористов», - заявил один из сирийских чиновников.

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