Премьер-министр Израиля три часа провел в полиции

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В Израиле полиция накануне завершила проведение трехчасового допроса главы правительства страны Биньямина Нетаньяху. Как передает replya.net, соответствующую информацию распространили в пресс-службе израильских правоохранительных органов. Сообщается, что вчера вечером полиция Израиля допросила Нетаньяху с предостережением в связи с тем, что премьеру предъявляют обвинения в доступе к льготам. Допрос провели в резиденции главы правительства в городе Иерусалиме.Журналисты израильского издания Haaretz отмечают, что на протяжении трех часов Нетаньяху задавали преимущественно вопросы на тему «предполагаемых подарков от бизнесменов». Отметим, что в полиции Израиля проведение допроса с предостережением является наиболее строгим способом признания полицейским. В случае предоставления неправомерных показаний, это будет восприниматься как попытка препятствования расследованию и лжесвидетельство. За это в Израиле предусмотрено уголовное наказание. Как известно, Биньямин Нетаньяху постоянно опровергает абсолютно все обвинения в свой адрес, и вчерашний день исключением не стал.