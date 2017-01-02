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Премьер-министра Израиля подозревают в совершении преступления

Премьер-министра Израиля подозревают в совершении преступления
Издание «Independent» сообщает, что израильская полиция сегодня объявила о начале следственных действий против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – в его официальной резиденции сегодня был проведен допрос, который длился несколько часов, - передает replyua.net.

Местные СМИ пишут, что Нетаньяху подозревается в мошенничестве и совершении коррупционных деяний, в связи с чем, сегодня он был допрошен полицией. В частности, речь может идти о том, что он необоснованно принял дорогие подарки от двух бизнесменов. Сегодня полиция провела первый допрос, который продлился несколько часов. Никаких официальных заявлений полиция Израиля в связи с этим пока не делала.

Также израильские СМИ пишут, что к прибытию полиции у резиденции израильского премьер-министра была установлена специальная защита от журналистов и фотографов. Нетаньяху официально отрицает все обвинения в свой адрес, называя их «безосновательными». Выступая сегодня на заседании своей парламентской фракции «Ликуд», он заявил: «Мы обратили внимание на сообщения в средствах массовой информации, мы слышим праздничное настроение и видим атмосферу в телевизионных студиях и коридорах оппозиции, но я хотел бы сказать им, что стоит прекратить с празднования – не спешите».
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