Манн напомнил о том, почему Израиль игнорирует все решения ООН

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет об истории Израиля в XX веке – после того, как Великобритания дала обещание еврейскому народу создать государство Израиль, однако на самом деле делать это не собиралась, а также о том, почему Израиль игнорирует решения ООН, - передает replyua.net.
Манн: «После 1917 года сотни евреев стали стекаться на израильские земли. Они организовали сотни еврейских сельских поселений, известные как киббуцы. Киббуцы занимали земли, купленные богатыми евреями, и сразу начинали их осваивать, рассаживать оливковые деревья, используя старую арабскую практику захвата земли, только на этот раз уже не чужой, а по праву им принадлежащей. Киббуцы решили все проблемы занятия площадей, приобретенных евреями, к тому же киббуцники быстро прониклись сионистскими идеями, привнеся туда свою страсть и напор». Блогер сообщает, что также в эти годы были созданы первые профсоюзные организации, медицинские кассы взаимопомощи, а в 1920 годы – первую боеспособную боевую организацию, в которой служили профессиональные военные – Ха-Агана. В 1921 году Эдмонд Ротшильд и руководство Ишува создали Рабочий Банк Палестины и разместили его отделения по всему миру. Блогер подчеркивает: «Таким образом, переселенцы из Польши, Беларуси, Украины и России совершили буквально переворот в жизни Ишува, сделав его конкурентоспособным и сильным. Это как раз не входило в планы англичан, мечтавших о безвольной и послушной колонии, которую можно делить и использовать в своих целях».
Манн пишет: «Прежде всего, англичан напугали социалисты, которые быстро выучили арабский язык и стали водить дружбу с арабами, насаждая социалистические идеи. Арабы-социалисты – это страшный сон для любой страны и англичане начали потихоньку отгораживать Ишув от арабов, сея рознь и приказывая арабским племенам занимать пустующие земли и нападать на евреев. За это арабских шейхов и эмиров щедро наделяли оружием и снабжали деньгами. Конечно, массовое перемещение арабов и их враждебные действия тут же сказались на отношениях с англичанами, отнимавшими оружие у евреев и чинившими препятствия в эмиграции евреев из Европы. Началось глухое противостояние, которое сделало положение еще хуже». Политический аналитик продолжает: «Чтобы противостоять этому Великобритания нарушила мандат Лиги Наций и создала на них квази-государство - Трансиорданию. С 1927 года арабы переходят к активным действиям, переводя все больше и больше племен на подмандатную территорию, нападая на евреев, убивая и угоняя стада, сжигая деревья и посевы. Ха-Агана вынуждена отбиваться на полулегальных основаниях, ибо запрещена англичанами. Только в 1929 году арабы убили 133 и ранили более 300 евреев. Эмир требует от евреев повиновения и отказа от планов государственности. Тогда и началось ожесточенное сопротивление, которое продолжается до сего дня». Блогер сообщает, что обе стороны начали наращивать военную мощь и увеличивать численность армий.
Манн сообщает: «С 1930 года отношения с англичанами, которые хотели сделать Израиль собачкой на поводке, окончательно портятся. С одной стороны им приходится легализовать Хагану из-за многочисленных жалоб в Парламент на нападения арабов и массовые убийства евреев, а с другой они преследуют каждый шаг евреев и нагло заворачивают большую часть еврейских эмигрантов, вопреки самому Мандату. Созданное в 1929 году Еврейское Агентство (Сохнут) обзаводится собственной разведкой (будущий Моссад), собственным банком и собственной армией, жестко троля англичан в международных инстанциях, особенно в США и СССР, с которыми социалисты Израиля все более и более сближаются на почве возмущения действиями англичан».
Политолог отмечает, что все планы были испорчены Второй мировой войной. Он пишет: «Арабы неожиданно начинают вести переговоры с немцами через турок, Иерусалимский муфтий Амин аль Хусейни лично встречается с Гитлером и благословляет его на уничтожение евреев, обещая за это всемерную поддержку всех мусульман против англичан. Англичане вновь кидаются к евреям. Но веры уже нет, хотя евреи исправно идут в английскую армию, служат в боевых частях и оказывают огромную поддержку в контроле арабских банд в тылу английской армии Монтгомери, а на Палестину уже идет целый вал немецкой армии, прекрасно обученная и подготовленная военная машина во главе с «Лисом пустыни» - генералом Роммелем». Однако, несмотря на то, что война закончилась, Великобритания не стремилась выполнять мандат Лиги Наций.
Манн пишет: «Для того, чтобы заново перекроить мир по итогам Ялтинской Конференции, была организована ООН, в которой, естественно, места для Израиля не нашлось, как и на карте нового мира. Великобритания стала готовить «слив» Израиля путем создания нежизнеспособной полоски и нескольких анклавов вдоль моря площадью 11 тыс. кв. км. Для сравнения, в подмандатной Палестине Иордании выделили 42 тыс. кв. км. В 1947 году Великобритания окончательно подготовила план для ООН и провела «План раздела Палестины» резолюцией № 181. Причем Великобритания активно отбирала оружие у евреев, арестовывала бойцов и одновременно вооружала до зубов иорданцев и засылала туда тысячи резидентов для обучения». Блогер подчеркивает: «Резиденты Британии расписывали арабам, как полезно иметь в своей среде евреев и как хорошо они обустроят для эмира его новое государство. Эти планы становятся известны еврейским организациям, и начинается настоящая война против предателей-англичан. Англичане начинают вешать евреев, евреи начинают взрывать англичан за каждого убитого ими еврея. Наконец Великобритания не выдерживает противостояния и под угрозой начала партизанской войны объявляет о прекращении Мандата за 4 месяца до назначенного ООН срока. Однако до этого Великобритания провозглашает на подмандатной территории целых 5 государств - Трансиорданию в Палестине, Египет, Саудовскую Аравию, Ирак и Йемен - в других мандатах. Франция к этому времени создает Сирию и Ливан».
Как известно, евреи не смогли отказаться от вековой еврейской мечты, и вынуждены были пойти против воли ООН. Израиль провозгласил свою независимость 14 мая 1947 года, однако, не на основании резолюции Совбеза ООН, а на основании Декларации Бальфура и мандата Лиги Наций. Эта страна и по сей день не слушает, что говорит ООН. Как известно, все семь арабских государств одновременно напали на Государство Израиль в день окончания Мандата 15 мая.