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Пожары в Израиле охватили полстраны

Пожары в Израиле охватили полстраны
Reuters сообщает, что израильская полиция сегодня арестовала 13 человек по подозрению в поджоге лесов вблизи Хайфы. Это спровоцировало масштабные лесные пожары, которые уже распространились на полстраны. Власти Израиля заявляют о колоссальном ущербе, нанесенном окружающей среде и имуществу в центральной и северной частях страны. Биньямин Нетаньяху назвал случившееся террористическим актом, - передает replyua.net.

Сегодня пожарные Израиля все еще продолжали борьбу со стихией. Им оказывают поддержку аварийно-спасательные службы Греции, Кипра, Палестины, Хорватии, Италии, России и Турции. Сегодня о своей готовности помочь в борьбе со стихей заявили спасательный службы Египта и Иордании. Премьер-министр Израиля заявил, что принимает их предложение и поблагодарил за поддержку. Из Хайфы, больше всего пострадавшей от пожара, были эвакуированы 60 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, пожар начался во вторник вблизи Хайфы и имел пять разных очагов. Очень засушливая погода и ветер восточного направления поспособствовали его быстрому распространению. Пламя быстро достигло Хайфы и перекинулось на отдельные здания. Сейчас пожар уже охватил более половины Израиля. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан сообщил журналистам о задержании 13 человек, которые подозреваются в поджоге, однако никакие подробности озвучены не были. Полиция полагает, что в пожаре виновны палестинцы и арабы, которые совершили этот поступок из мотивов национальной нетерпимости.
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