валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Новый закон Израиля полностью легализирует захват палестинских территорий

Новый закон Израиля полностью легализирует захват палестинских территорий
Associated Press пишет, что в отношениях Израиля и Палестины сегодня начался новый важный этап – парламентский комитет Кнессета одобрил проект закона, признающего все израильские постройки на территории Западного берега реки Иордан с 1967 года законными, - об этом передает replyua.net.

В случае вступления в силу, закон легализирует все израильские поселения на Западном берегу. Первое чтение проекта состоится в израильском парламенте в среду. «Государство Израиль начало сегодня исторический процесс урегулирования статуса поселений в Иудее и Самарии», - заявил представитель правительства. Как сообщают израильские СМИ, этот проект закона направлен на предотвращения эвакуации израильского отдаленного поселения в Амоне. Поселение должно быть эвакуировано на основе Верховного суда Израиля, который признал его незаконным и подлежащим сносу в срок до 25 декабря.

Издание сообщает, что судьба поселения в Амоне напрямую влияет на политический рейтинг и силу коалиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Амона является самым крупным поселением на Западном берегу из 100 находящихся в этой области. Кроме того, у Израиля еще 120 незаконных поселений на других палестинских территориях. Принятие этого закона может привести к резкой активизации боевых действий между странами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11981

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Українське суспільство традиційно звикло критикувати владу за блокування реформ, боротьби з корупціонерами та олігархічним засиллям. Це цілком зрозуміло: українці орієнтуються на внутрішні проблеми у


Свежие новости

В Норвегии иммиграция дает 80% прироста населения

Победа Трампа привела к резким изменениям на фондовых рынках

Разгона протестующих не будет, - СНБО

Новый закон Израиля полностью легализирует захват палестинских территорий

Портников назвал вопрос, от ответа на который зависит будущее всей России

Поставки газа в Геническ - троллинг продолжается

Результаты выборов в Болгарии привели к отставке премьер-министра

У Новій Зеландії – землетрус і цунамі

Доник: покажите мне то место в МВД, которое реформируют эти молодые дарования

Украина не должна признавать результаты выборов в Молдове, - депутат

У Росії вже закликають не дуже радіти перемозі Трампа

Известны предварительные результаты президентских выборов в Молдове

Обама проситиме Грецію не пускати російський флот в порти

Британці заявили, що тиснутимуть на адміністрацію Трампа

Іракські урядові війська звільнили від ІД столицю древньої Ассирії

США выразили солидарность Украине в почтении памяти жертв Голодомора

Доленосне голосування на президентських виборах в Молдові завершилось

Сверхновое оружие оказалось слишком дорогим для американцев

Постійна брехня не робить тебе гарним брехуном – засновник Bellingcat про Росію

Потужний землетрус стався в Аргентині

 Новости за день