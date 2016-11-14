Новый закон Израиля полностью легализирует захват палестинских территорий

Associated Press пишет, что в отношениях Израиля и Палестины сегодня начался новый важный этап – парламентский комитет Кнессета одобрил проект закона, признающего все израильские постройки на территории Западного берега реки Иордан с 1967 года законными, - об этом передает replyua.net.
В случае вступления в силу, закон легализирует все израильские поселения на Западном берегу. Первое чтение проекта состоится в израильском парламенте в среду. «Государство Израиль начало сегодня исторический процесс урегулирования статуса поселений в Иудее и Самарии», - заявил представитель правительства. Как сообщают израильские СМИ, этот проект закона направлен на предотвращения эвакуации израильского отдаленного поселения в Амоне. Поселение должно быть эвакуировано на основе Верховного суда Израиля, который признал его незаконным и подлежащим сносу в срок до 25 декабря.
Издание сообщает, что судьба поселения в Амоне напрямую влияет на политический рейтинг и силу коалиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Амона является самым крупным поселением на Западном берегу из 100 находящихся в этой области. Кроме того, у Израиля еще 120 незаконных поселений на других палестинских территориях. Принятие этого закона может привести к резкой активизации боевых действий между странами.
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