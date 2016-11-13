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В Турции приняли решение о возврате смертной казни

В Турции приняли решение о возврате смертной казни
Издательство «VG» пишет, что, похоже, евроинтеграционные шаги Турции закончились. Более того, Тайип Эрдоган решил навсегда и окончательно порвать с Европой – именно об этом свидетельствуют многочисленные нарушения прав человека и правовой безопасности, и, прежде всего, решение о введении смертной казни, - передает replyua.net.

Норвежское издательство сообщает, что причин для беспокойства у демократических стран ЕС множество – за последние несколько месяцев Турция отличилась и введением чрезвычайного положения, и массовыми арестами, и инициированием конституционной реформы о расширении полномочий президента. Однако, последним мостом, который Эрдоган сожжет, окончательно отказываясь от евроинтеграции, станет введение смертной казни.

Как известно, в 2004 году в Турции была отменена смертная казнь – тогда эта мера была необходима, потому что страна начала переговоры о вступлении в ЕС. Однако в прошлые выходные Эрдоган заявил, что вернет смертную казнь. По его мнению, одобрение парламента уже у него в кармане: «Не стоит беспокоиться – это скоро произойдет. Мы вернем смертную казнь». Соответствующий проект уже внесен в законодательный орган страны.
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