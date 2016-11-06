В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в аэропорту Ататюрка в Стамбуле сегодня произошла перестрелка. Огонь открыла полиция – мотоцикл отказался остановиться на ее требование и пытался скрыться. Выезд и въезд на парковку аэропорта пока перекрыты.
Мужчина, управлявший мотоциклом, был ранен и задержан полицией, его сообщника задержали чуть позже, после длительной погони. Турецкий канал CNN не сообщил о каких-либо пострадавших среди гражданских лиц. Администрация аэропорта заявила, что инцидент никак не отразится на расписании полетов и работе компании Turkish Airlines. Полиция не прокомментировала ситуацию. Свидетелям не удалось разобраться, что послужило причиной требования полиции об остановке транспортного средства.
Как сообщалось ранее, турецкие власти ввели усиленную охрану общественных мест, особенно – аэропортов, после событий, произошедших в Турции в июле. Ранее, в июне текущего года несколько террористов-смертников, принадлежащих к организации «Исламского государство», совершили теракт в аэропорту Ататюрка. В результате этого нападения был убит 41 человек, еще 240 получили ранения. В ходе нападения применялось огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.
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