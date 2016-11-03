Лидер ИГИЛ заявил, что они будут вести "великий джихад" до конца

Reuters сообщает, что лидер террористической организации «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади сегодня выступил перед своими последователями и призвал их «вести джихад до победного конца». По его словам, никто из боевиков ИГИЛ не отступится от своей цели и не сдастся правительственным войскам при штурме Мосула – об этом передает replyua.net.
Аль-Багдади заявил, что «великая война не допускает никаких отступлений» и что в битве за Мосул никто из боевиков ИГИЛ не сдастся. Лидер джихадистов подчеркнул, что ИГИЛ одолеет и представителей шиитского ислама, и американские войска, названные им «западными крестоносцами», и суннитских отступников Турции и Саудовской Аравии. Аль-Багдади сообщил: «Сейчас бушует битва, и это – великий джихад. Но эта борьба должна только увеличить нашу твердость, и даст Бог, нашу убежденность в том, что она – лишь прелюдия к великой победе». Джихадист пообещал, что его люди будут «сеять ужас и превратят ночи неверующих в дни, посеяв хаос на их земле и превратив потоки их крови в реки».
Напоминаем, что штурм Мосула начался две недели назад. В этой операции принимают участие иракские регулярные войска и спецназ, шиитские и курдские боевики и другие группировки, поддерживаемые американскими бомбардировщиками и другими подразделениями войск США.
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