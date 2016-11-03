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Лидер ИГИЛ заявил, что они будут вести "великий джихад" до конца

Лидер ИГИЛ заявил, что они будут вести "великий джихад" до конца
Reuters сообщает, что лидер террористической организации «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади сегодня выступил перед своими последователями и призвал их «вести джихад до победного конца». По его словам, никто из боевиков ИГИЛ не отступится от своей цели и не сдастся правительственным войскам при штурме Мосула – об этом передает replyua.net.

Аль-Багдади заявил, что «великая война не допускает никаких отступлений» и что в битве за Мосул никто из боевиков ИГИЛ не сдастся. Лидер джихадистов подчеркнул, что ИГИЛ одолеет и представителей шиитского ислама, и американские войска, названные им «западными крестоносцами», и суннитских отступников Турции и Саудовской Аравии. Аль-Багдади сообщил: «Сейчас бушует битва, и это – великий джихад. Но эта борьба должна только увеличить нашу твердость, и даст Бог, нашу убежденность в том, что она – лишь прелюдия к великой победе». Джихадист пообещал, что его люди будут «сеять ужас и превратят ночи неверующих в дни, посеяв хаос на их земле и превратив потоки их крови в реки».

Напоминаем, что штурм Мосула начался две недели назад. В этой операции принимают участие иракские регулярные войска и спецназ, шиитские и курдские боевики и другие группировки, поддерживаемые американскими бомбардировщиками и другими подразделениями войск США.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

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