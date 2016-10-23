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На Ближнем Востоке почти не осталось христиан

На Ближнем Востоке почти не осталось христиан
Норвежское издание «VG» пишет, что на Ближнем Востоке становится все меньше христиан, а в разрушенных войнами крупных городах, когда-то богатых христианскими традициями, спасти можно уже не много – об этом передает replyua.net.

До оккупации Мосула, произошедшей два года назад, в нем проживали около шестидесяти тысяч христиан. Сейчас, когда город находится под осадой правительственных войск, из них не осталось практически никого. Местные жители рассказали журналистам, что всех христиан выгнали – их насильно заставили покинуть не только Мосул, но и районы вокруг него. Исследователь Ларс Акерхауг заявляет, что за последние десять лет практически всех христиан вытеснили из тех мест, где зародилась эта религия.

В Ираке христианству уже более двух тысяч лет, а некоторые его жители до сих пор говорят на арамейском языке. Именно в этой стране появилась первая в мире религиозная община христиан, а теперь их там почти не осталось. Этнограф подчеркивает, что численность христиан в Ираке стала резко сокращаться сразу после вторжения США в Ирак – до войны их было около 1,5 миллиона, после войны осталось не более трехсот тысяч. Теперь, когда правительственные войска начали штурм Мосула, эта цифра станет еще ниже. Акерхауг сообщает, что даже если Мосул освободят от ИГИЛ, христиане туда уже не вернутся – все их соседи и друзья мусульмане отвернулись от них.

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