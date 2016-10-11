В Турции новая волна арестов

Турецкое информационное агентство Анадолу сегодня пишет, что власти Турции заявили об аресте 125 сотрудников полиции, подозреваемых в причастности к организации неудавшегося государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля – об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters.
По мнению Reuters, 7 октября в Турции началась новая волна арестов заговорщиков – в тот раз «чистки» проводятся в рядах полиции. Напоминаем, что Тайип Эрдоган обвинил в организации переворота своего бывшего союзника, мусульманского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена. Гюлен, на данный момент проживающий в Пенсильвании, отрицает свою причастность к этим событиям. Турция официально обращалась к властям США с запросом об экстрадиции Гюлена, однако пока не получила положительного ответа. Также это стало причиной напряженности отношений между странами.
Во время июльского неудавшегося военного путча погибли 240 человек, в том числе гражданских лиц, протестовавших против попытки переворота. Вслед за неудавшимся переворотом последовала волна репрессий – более 30 000 человек в стране были задержаны и преданы суду. Среди них государственные служащие и военные, журналисты, врачи, преподаватели школ и вузов, а также – сотрудники полиции. Правящая Партия справедливости, основанная Эрдоганом, была признана террористической организацией, а большинство ее членов – арестованы, кроме самого Гюлена.
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