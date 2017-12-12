Журналист: «Результат новых разработок в КНДР будет зловещим и леденящим кровь»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал новость о том, что Северная Корея приступила к разработке биологического оружия, отметив, что удивляться тут нечему – страна уже имеет термоядерное и химическое оружие, информирует replyua.net.
Яковина процитировал новость, опубликованную в издании Вашингтон Пост, подчеркнув, что Пхеньян приступил к генным модификациям злобных микробов на основе возбудителей сибирской язвы и оспы. «Я уж не знаю, чего они там напридумывали, но результат наверняка будет зловещим и леденящим кровь. Почему-то мне кажется, что результатом этих исследований должна стать армия зомби, быстро распространяющаяся по миру. По крайней мере, от КНДР можно ожидать чего-то такого», - пишет Яковина.
По его словам, на эту ситуацию может как-то повлиять Деннис Родман, известный баскетболист из США, который числится в друзьях у северокорейского лидера. Яковина напомнил, что Родман хочет стать официальным переговорщиком между Соединенными Штатами и Северной Кореей.