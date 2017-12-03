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В Китае построят подвесную железную дорогу

В Китае построят подвесную железную дорогу
Китайцы начали строительство подвесных железных дорог, на которых будут курсировать поезда на литиевых батареях. Этот проект, как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, позволит сократить уровень загрязнения воздуха, а также уменьшить пробки на дорогах.

Чжай Ваньмин, член Академии наук Китая, рассказал о том, что строительство первой подвесной линии протяженностью десять километров уже практически завершено в юго-западной части страны, в провинции Гуйчжоу. Однако на этом проект не завершается. «Другая подобная линия в городе Чэнду - административном центре провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), также находится в процессе планирования. Подвесные дороги - это новый выбор для решения проблемы пробок в городах, а также хорошее транспортное средство для посетителей живописных районов», - отметил Ваньмин.

Напомним, что несколько месяцев назад поезд на литиевых батареях курсировал на пробной линии протяженностью всего 1,4 километра в Китае. На сегодняшний день пробег состава достиг десять тысяч километров.

В Китае построят подвесную железную дорогу

В Китае построят подвесную железную дорогу

В Китае построят подвесную железную дорогу
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