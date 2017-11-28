Журналист: «Прямо светопреставление какое-то начинается!»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге комментирует новость о том, что на острове Бали активизировался вулкан Агунг, сообщает replyua.net.
По словам журналиста, над островом нависло облако из пепла, а близлежащие районы начало трясти, но лавы еще нет, однако ученые не сомневаются в ее появлении. «Власти объявили эвакуацию ста тысяч человек, живущих в окрестностях. Многие, правда, уходить не хотят, так как беспокоятся за сохранность имущества и (особенно) скота, который девать некуда. Отчаянные ребята! Кстати, хочу напомнить, что и в далекой от Бали Исландии на днях тоже зашевелился покрытый ледником вулкан с милым названием Эрайвайелюдль», - отмечает Яковина.
По его словам, в Исландии тоже может начаться шоу, и начинается какое-то светопреставление. Корреспондент подчеркнул, что советует всем туристам, собирающимся отправиться на отдых на Бали или в Исландию, сначала выяснить, что там происходит, поскольку на Бали застряли десятки тысяч туристов, которые уже несколько дней не могут покинуть остров из-за активизировавшегося Агунга.