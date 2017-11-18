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Палестинская автономия может остаться без своих представительств в Вашингтоне

Палестинская автономия может остаться без своих представительств в Вашингтоне
США проявили недовольство тем, что Палестинская автономия вместо того, чтобы искать путей к миру с Израилем, кинулась подавать на Израиль в Международный Уголовный Суд, юрисдикции которого Израиль, кстати, не признает. Это недовольство выразилось к характерной для администрации Трампа жесткой форме. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный израильский блогер и политолог Соломон Манн.

Он отмечает, что Госдеп США поставил в известность палестинскую администрацию, что закроет ее представительство в Вашингтоне, если Рамалла не найдет с Израилем взаимопонимания в течение ближайших нескольких месяцев.

Соломон Манн подчеркивает, что проблема палестинских арабов, порожденная дипломатией Великобритании и взращенная арабскими странами, США и ЕС, стала теперь проблемой для них самих. Они вынуждены кормить и учитывать интересы совершенно искусственно созданной общности, не намеренной на деле ни создавать никакого государства, ни тем более жить своим трудом. «Интересно все же, как хочет решить эту проблему сам Трамп? Ведь предлагать Израилю отдать арабам Иерусалим – совершенно безрезультативный номер», – отметил Манн.
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