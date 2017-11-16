В Интернете показали видео гигантской озоновой дыры над Антарктидой

Коллектив климатологов из многих стран, которые в течение трех десятков лет продолжает следить за изменениями озонового слоя Земли, ознакомили с результатами последних исследований, передает replyua.net. Отмечается, что по результатам наблюдений специалистов, которые основываются на данных с семи европейских и американских спутников, становится ясно, что содержание озона в атмосфере планеты снижалось до 1997 года, после чего начался обратный процесс.
Согласно предположениям климатологов, увеличение озона в атмосфере является результатом мер, сокращающих выбросы фторхлоруглеводородов. Помимо этого, ученые показали очень большую дыру в озоновом слое над Антарктидой, которая появилась в результате выброса вредных газов в атмосферу.
Следует напомнить, что озоновый слой, который располагается в верхних слоях атмосферы Земли (на высоте от 10 до 40 километров), защищает поверхность планеты от ультрафиолетового излучения. Данный вид радиации провоцирует развитие раковых заболеваний и мутации у организмов. Ранее стало известно, что на Солнце исчезли пятна.