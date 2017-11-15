Составлен рейтинг лучших городов для иммиграции

Сотрудники InterNations, международной организации по вопросам миграции, обнародовали рейтинг крупнейших городов мира, которые являются наиболее благоприятными для иммиграции.
Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, в рейтинге лидирует Манама, столица Бахрейна. По словам специалистов организации, в этом мегаполисе мигранты чувствуют себя вполне комфортно – им не составляет труда найти нормальную работу, а также недорогое, но хорошее жилье. Вторую позицию в списке занимает Прага (Чехия) благодаря ее карьерным возможностям. А замыкает тройку лидеров Мадрид (Испания). Также в первую пятерку рейтинга вошли Куала-Лумпур (Малайзия) и Амстердам (Нидерланды). Также эксперты назвали и те мегаполисы, которые являются наиболее неудачными для мигрантов с точки зрения жилья и работы. В этом антирейтинге лидерство осталось за Дублином в Ирландии, Эр-Риядом в Саудовской Аравии, Парижем во Франции, Джиддой в Саудовской Аравии и Лагосом в Нигерии.
Напомним, что ранее специалисты назвали города, наиболее привлекательные для путешественников в 2016 году. В список попали испанская Севилья, американский Детройт, австралийская Канберра, немецкий Гамбург, тайваньский Гаосюн, бельгийский Антверпен и итальянский Матера.