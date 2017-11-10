В сети показали, как выглядит настоящий апокалипсис

Видео, снятое в Казахстане в июле этого года, продолжает шокировать пользователей, которые высказывают самые разные версии того, что на самом деле происходило в Жарминском районе, в селе Калбатау.
Как передает replyua.net, на кадрах запечатлены все ужасы возможного апокалипсиса. Метеорологи и ученые до сих пор так и не смогли с уверенностью сказать, что происходило в этом казахстанском селе в июле 2017 года – мощнейшая гроза, песчаная буря, либо что-то совсем другое. На кадрах видно, как в считанные секунды усиливается ветер, на небе появляются темные тучи, а потом село накрывает кромешная темнота. Пользователи шокированы тем, что «апокалипсис» наступает слишком быстро.
По словам экспертов, если такое произойдет в крупном мегаполисе, то спасательные службы просто не успеют отреагировать, и число жертв стихии будет исчисляться тысячами или сотнями тысяч людей. Ученые считают, что такие бури являются последствием глобального потепления на планете, и совсем скоро их количество увеличится.