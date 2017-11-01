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Нумерологи назвали новую дату апокалипсиса: конец света наступит очень скоро

Нумерологи назвали новую дату апокалипсиса: конец света наступит очень скоро
Группа нумерологов заявила о том, что их коллега Дэвид Мид немного ошибся в своих предсказаниях относительно даты апокалипсиса. Как сообщает replyua.net, ранее нумерлог Мид заявлял о том, что конец света должен наступить 23 сентября из-за приближения к Земле планеты Нибиру, однако астрономы эту информацию не подтвердили, заявив, что такой планеты не существует.

Другие нумерологи заявили, что Мид просчитался с датой, и на самом деле Земля погибнет из-за загадочной планеты Х 19 ноября. Нибиру известна тем, что астрономы никак не могут её увидеть с помощью новейшей аппаратуры, однако признаки её присутствия в Солнечной системе уже неоднократно были доказаны.

Специалисты считают, что в этот злополучный день космической тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое спровоцирует масштабные катаклизмы и приведет к гибели всего живого на Земле. А вот уфологи называют другую дату конца света. По их словам, в конце декабря на Землю прилетят сотни НЛО, и людей уничтожат враждебно настроенные представители внеземных цивилизаций.
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